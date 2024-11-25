В России запустили мошеннический 5G

Мошенники начали отрабатывать модифицированную схему обмана. Они звонят жертве по телефону, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и сообщают о возможности «перейти на более современный стандарт связи — 5G». Люди, которые что-то слышали об этом, но не вникали в детали, соглашаются на столь заманчивое предложение.
Одной из жертв новой схемы стал 60-летний житель Кирова, у которого таким образом похитили все его сбережения — 231 тысячу рублей. Сейчас полиция занимается поиском мошенников.
Сети 5G тестируются в России уже несколько лет, но их широкое внедрение «поставлено на паузу» из-за ухода иностранных телекоммуникационных компаний. Операторы обязаны использовать отечественное оборудование, но с его разработкой, тестированием и производством возникают проблемы из-за дефицита кадров и необходимых комплектующих, а также из-за сложности привлечения инвестиций.