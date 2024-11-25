В России запустили мошеннический 5G





Мошенники начали отрабатывать модифицированную схему обмана. Они звонят жертве по телефону, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и сообщают о возможности «перейти на более современный стандарт связи — 5G». Люди, которые что-то слышали об этом, но не вникали в детали, соглашаются на столь заманчивое предложение.

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