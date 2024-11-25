В России запустили мошеннический 5G

Александр



Мошенники начали отрабатывать модифицированную схему обмана. Они звонят жертве по телефону, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и сообщают о возможности «перейти на более современный стандарт связи — 5G». Люди, которые что-то слышали об этом, но не вникали в детали, соглашаются на столь заманчивое предложение.

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После получения согласия мошенник просит установить на смартфон специальное приложение, которое якобы необходимо для корректной работы 5G. Он присылает ссылку в SMS или мессенджере и инструктирует по дальнейшим действиям: запускаете файл, разрешаете установку, открываете приложение и т. д. В результате злоумышленник получает удалённый доступ к устройству обманутого и делает на нём всё, что пожелает. В основном его, конечно же, интересует перевод денежных средств через банковские приложения, а поскольку он видит всё происходящее на экране, не возникает никаких сложностей с перехватом кодов, которые приходят в SMS и пуш-уведомлениях.

Одной из жертв новой схемы стал 60-летний житель Кирова, у которого таким образом похитили все его сбережения — 231 тысячу рублей. Сейчас полиция занимается поиском мошенников.

Сети 5G тестируются в России уже несколько лет, но их широкое внедрение «поставлено на паузу» из-за ухода иностранных телекоммуникационных компаний. Операторы обязаны использовать отечественное оборудование, но с его разработкой, тестированием и производством возникают проблемы из-за дефицита кадров и необходимых комплектующих, а также из-за сложности привлечения инвестиций.

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Комментарии

Anatoly076
+281
Anatoly076
Блин, отрубать кисть руки необходимо мошенникам! На критику типа они за бугром — создать забугорный карательный отряд (среди их же, за % от возвращенных денег). Тогда и чувства безнаказанности не было бы! «Голодные Уроды»! Лишь бы у кого-нибудь отобрать чего-нибудь!

У нас есть «умные головы», необходимо зарегистрировать «белых хакеров» — они размотают эти цепочки, трафик, номера, айпишники и т.д. Далее останется только сделать…

Главное, что эти придурки себе приобрели гроб, обманув доверчивого человека. Как говорили у меня в семье «если тебе удастся кого либо обмануть, это не значит, что тот человек глуп! Это значит что ты растрачиваешь себя и в «глазах» другого ты был высшего мнения! Но доверием ты воспользовался не верно!»
час назад в 17:01
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