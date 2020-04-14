«В связи с фактами размещения информации, запрещенной к распространению среди детей, при организации дистанционного обучения с использованием платформы Zoom комитет по образованию администрации муниципального образования “Город Саратов” настоятельно рекомендует запретить использование платформы Zoom в учебном процессе», — говорится в документе.