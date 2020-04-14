В сети набирают обороты проблемы с так называемым «Zoombombing», это когда посторонние личности встревают в видеоконференции Zoom, например образовательных школьных учреждений. Недавно мы рассказывали о случае, когда злоумышленник посреди видеосеанса для пятиклассников, на котором присутствовало около 90 школьников, запустил трансляцию порноролика. Похоже, власти решили отреагировать.
Саратовские чиновники запретили использовать платформу Zoom для удаленного обучения. В документе главам административных районов сообщается, что это сделано в связи с фактами «размещения запрещенной для детей информации».
Саратовские чиновники запретили использовать платформу Zoom для удаленного обучения. В документе главам административных районов сообщается, что это сделано в связи с фактами «размещения запрещенной для детей информации».
«В связи с фактами размещения информации, запрещенной к распространению среди детей, при организации дистанционного обучения с использованием платформы Zoom комитет по образованию администрации муниципального образования “Город Саратов” настоятельно рекомендует запретить использование платформы Zoom в учебном процессе», — говорится в документе.
Напомним, у сервиса Zoom имеется ряд проблем в системе безопасности. Разработчики уже предприняли некоторые действия по их устранению, несмотря на это от использования платформы отказались работники сената США и компании Google.
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