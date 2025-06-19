В сети всплыл архив с 16 миллиардами логинов и паролей





Сенсационная находка исследователей Сенсационная находка исследователей Cybernews : в открытом доступе обнаружено около 30 наборов утекших учётных данных общим объёмом в ошеломляющие 16 миллиардов записей. Эти наборы содержат логины и пароли от соцсетей, государственных платформ, сервисов Apple, Google, GitHub и VPN. Новые порции данных, по словам аналитиков, появляются в сети буквально каждые несколько минут, и критически важно, что это не переупакованные старые утечки, а преимущественно свежие и актуальные комбинации. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Особую тревогу вызывает «русский след» в этой глобальной утечке: один из наборов, объёмом 455 миллионов записей, напрямую отнесён к России. Другой массив данных исследователи связывают с мессенджером Telegram, что создает дополнительные риски для миллионов пользователей. Под угрозой оказались учётные записи крупнейших мировых IT-гигантов и инфраструктурных платформ, делая инцидент беспрецедентным по широте охвата.Эта утечка вписывается в пугающую глобальную тенденцию. Cybernews напоминает о недавнем грандиозном инциденте в Китае, затронувшем миллиарды финансовых документов и логинов WeChat и AliPay, а также о «рекорде» — обнаружении в феврале 2024 года крупнейшей в истории утечки в 26 миллиардов записей. Очевидно, что масштабы цифровых краж растут, превращая персональные данные в своего рода валюту теневого интернета.В свете этой угрозы Cybernews напоминает об эффективных способах защиты: обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA) на всех важных сервисах (она обычно активирована по умолчанию у Apple, Google и Microsoft). Регулярно проверяйте свои пароли на предмет компрометации — современные менеджеры паролей (встроенные в браузеры или сторонние вроде 1Password и Bitwarden) автоматически сканируют утечки и мгновенно предупреждают о риске, предлагает сменить пароль. Промедление может стоить доступа к вашей цифровой жизни.