США Китай

В США хотят запретить китайские камеры наблюдения

Александр



Федеральная комиссия по связи США планирует ввести полный запрет на продажу и использование устройств Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua, предназначенных для телекоммуникаций и видеонаблюдение. Ведомство полагает, что техника этих компаний ставит под угрозу безопасность страны.

Власти США начали запрещать оборудование Huawei и ZTE ещё в те времена, когда президентом страны был Дональд Трамп. Джо Байден-мл., вопреки ожиданиям, не ослабил запреты, а начал вводить новые санкции.

Проект о запрете оборудования Huawei и ZTE уже подготовлен и в ближайшее время будет рассмотрен профильными ведомствами. После этого в США не будет поставляться профессиональное телекоммуникационное оборудование, а также видеокамеры для систем наблюдения.

В США опасаются, что китайские компании используют своё оборудование для шпионажа в пользу КНР. Телеком-техника может быть использована для прослушивания телефонных разговоров, перехвата и расшифровки интернет-трафика и определения местоположения абонента, а видеокамеры могут в режиме реального времени передавать китайской разведке изображение с объектов, на которых они размещены.

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Комментарии

tellurian
+4564
tellurian
Вот местные производители руки потирают.
У них будут дороже скорее всего.
Сегодня в 10:29
#
+94
MusicXpess
Китайские компании шпионят в пользу КНДР?🧐
Сегодня в 11:08
#
+363
ubivec78
доведите кто-нить до кузнецова, что кнр и кндр- это две большие разницы.
Сегодня в 11:25
#
+49
MRS
Конечно, хантер байден открыл сеть производств, как раз на всю Америку хватит, да еще и обновлять надо постоянно и обслуживать. На заработанные деньги можно Африку купить будет 😅
Сегодня в 11:40
#
Lord
+538
Lord
Да вообще бы стеной отгородились там, за океаном, от всех.
Сегодня в 12:55
#
Volnorez Uraganov
+24
Volnorez Uraganov
Поторопились товарищи китайцы когда прекратили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию, хотели понравится американским партнерам, но те не оценили красоту китайского жеста))) , видимо народная мудрость воплощенная в словосочетании — не плюй в колодец, пригодится воды напиться, китайским товарищам не знакома
Сегодня в 15:18
#
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