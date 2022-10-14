В США хотят запретить китайские камеры наблюдения





Федеральная комиссия по связи США планирует ввести полный запрет на продажу и использование устройств Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua, предназначенных для телекоммуникаций и видеонаблюдение. Ведомство полагает, что техника этих компаний ставит под угрозу безопасность страны.



Власти США начали запрещать оборудование Huawei и ZTE ещё в те времена, когда президентом страны был Дональд Трамп. Джо Байден-мл., вопреки ожиданиям, не ослабил запреты, а начал вводить новые санкции.



Проект о запрете оборудования Huawei и ZTE уже подготовлен и в ближайшее время будет рассмотрен профильными ведомствами. После этого в США не будет поставляться профессиональное телекоммуникационное оборудование, а также видеокамеры для систем наблюдения.



В США опасаются, что китайские компании используют своё оборудование для шпионажа в пользу КНР. Телеком-техника может быть использована для прослушивания телефонных разговоров, перехвата и расшифровки интернет-трафика и определения местоположения абонента, а видеокамеры могут в режиме реального времени передавать китайской разведке изображение с объектов, на которых они размещены.

