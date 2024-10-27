В Telegram поджидает опасность

Александр



Злоумышленники научились блокировать пользователей Telegram с помощью спама. Они присылают ссылку, обещая «бесплатный премиум», но переходить по ней опасно — можно словить мгновенный бан.

Жертвы получают ссылку якобы для активации бесплатной подписки — за ней фильтр Telegram скрывает ссылку на чат с заготовленным текстом, который влечет за собой мгновенный бан. Вы больше не сможете писать в публичном чате, а в приватном — только для тех, кого вы добавили в контакты и кто добавил вас. Очевидно, что если вам предлагают бесплатный премиум в обмен на какое-либо простое действие, это точно какое-то мошенничество.

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