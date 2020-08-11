На фоне протестов во время и после президентских выборов в Беларуси наблюдаются серьёзные перебои в работе интернета и сотовой связи. По словам Павла Дурова, Telegram сохраняет работоспособность, хотя Facebook, Instagram и WhatsApp оказались в Беларуси недоступны.
Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет в стране иногда полностью отключается.
Дуров утверждает, что в Telegram встроен инструмент для обхода цензуры, но проблемы с доступом всё равно остаются из-за полной блокировки интернета на территории Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко утверждает, что в перебоях виноваты отключения узлов связи из-за границы. Международные IT-эксперты и местные жители подозревают, что белорусские провайдеры и операторы получили указание блокировать связь, чтобы протестующие не могли координировать свои действия друг с другом.
Проблемы с интернетом в Беларуси стали массовыми днём 9 августа в разгар выборов президента. С тех пор многие жители страны не могут воспользоваться ни одним интернет-сервисом, в том числе мессенджерами и соцсетями. По адресу http://135.181.47.40/ выложены инструменты для обхода блокировки на различных платформах, в том числе компьютерах и смартфонах.
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Есть чему поучиться нашим терпилам