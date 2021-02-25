Теперь «Яндекс.Браузер» по умолчанию ограничивает передачу cookie-файлов сторонним трекерам. Это значит, что сайты, которые вы не посещали, не смогут получить и использовать ваши данные в своих интересах, в том числе для назойливых звонков или спама. Разработчики рассказали об этой проблеме и своем решении подробно.
Приватность и куки (cookies)
Cookies — это небольшие фрагменты данных, которые сайты отправляют на хранение в браузер пользователя, чтобы «узнать» его в будущем. К примеру, благодаря им сервисы не требуют вводить логин и пароль при каждом посещении.
Cookies полезны, поддерживаются во всех современных браузерах и широко используются в интернете. Но есть и обратная сторона — эта технология разработана несколько десятилетий назад, сейчас она не обеспечивает достаточную конфиденциальность данных.
Злоупотребления сторонними (third-party) cookies могут привести к тому, что данные пользователя без его явного согласия будут собраны трекерами и проданы. В качестве примера предлагают рассмотреть реальный отзыв в социальной сети.
Пользователь посещает сайт по продаже квартир в новостройке. Никакие свои данные на нём не оставляет. Но вскоре на его личный номер телефона звонит менеджер по продажам. Как он его нашёл? Причина в том, что когда-то пользователь уже оставлял номер телефона на другом сайте. Возможно, в обычном интернет-магазине, который никак не связан с новостройками. Но на обоих этих сайтах был установлен один и тот же сторонний трекер. Этот трекер перехватил номер телефона на сайте магазина, а затем продал его владельцам новостройки.
Защита в «Яндекс.Браузере»
Технология Protect, встроенная в «Яндекс.Браузер», уже несколько лет защищает пользователей от опасных сайтов, файлов, перехвата паролей и данных банковских карт. Недавно была ограничена работу сторонних cookies в режиме «Инкогнито».
Разработчики сделали следующий шаг и распространили эту защиту на весь браузер. Теперь сайты, которые вы не посещали, не смогут собирать ваши данные.
Кроме того, при заходе на сайт, на котором есть слежка, в адресной строке появится иконка щита с количеством отфильтрованных трекеров. По клику на неё вы увидите список трекеров и сможете выбрать, какие из них разрешить или запретить.
Это решение поможет ограничить работу сторонних cookies и самостоятельно выбирать, каким ресурсам доверять свои данные.
Ограничение работы сторонних трекеров уже доступно пользователям «Яндекс.Браузера» для компьютеров после перезапуска. Ээту защиту также включили для смартфонов на базе Android, начиная с версии 20.12.3. Напомним, что на iPhone защита от сторонних трекеров в «Яндекс.Браузере» работает с момента выхода iOS 14.
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Приватность и куки (cookies)
Cookies — это небольшие фрагменты данных, которые сайты отправляют на хранение в браузер пользователя, чтобы «узнать» его в будущем. К примеру, благодаря им сервисы не требуют вводить логин и пароль при каждом посещении.
Cookies полезны, поддерживаются во всех современных браузерах и широко используются в интернете. Но есть и обратная сторона — эта технология разработана несколько десятилетий назад, сейчас она не обеспечивает достаточную конфиденциальность данных.
Злоупотребления сторонними (third-party) cookies могут привести к тому, что данные пользователя без его явного согласия будут собраны трекерами и проданы. В качестве примера предлагают рассмотреть реальный отзыв в социальной сети.
Пользователь посещает сайт по продаже квартир в новостройке. Никакие свои данные на нём не оставляет. Но вскоре на его личный номер телефона звонит менеджер по продажам. Как он его нашёл? Причина в том, что когда-то пользователь уже оставлял номер телефона на другом сайте. Возможно, в обычном интернет-магазине, который никак не связан с новостройками. Но на обоих этих сайтах был установлен один и тот же сторонний трекер. Этот трекер перехватил номер телефона на сайте магазина, а затем продал его владельцам новостройки.
Защита в «Яндекс.Браузере»
Технология Protect, встроенная в «Яндекс.Браузер», уже несколько лет защищает пользователей от опасных сайтов, файлов, перехвата паролей и данных банковских карт. Недавно была ограничена работу сторонних cookies в режиме «Инкогнито».
Разработчики сделали следующий шаг и распространили эту защиту на весь браузер. Теперь сайты, которые вы не посещали, не смогут собирать ваши данные.
Кроме того, при заходе на сайт, на котором есть слежка, в адресной строке появится иконка щита с количеством отфильтрованных трекеров. По клику на неё вы увидите список трекеров и сможете выбрать, какие из них разрешить или запретить.
Это решение поможет ограничить работу сторонних cookies и самостоятельно выбирать, каким ресурсам доверять свои данные.
Ограничение работы сторонних трекеров уже доступно пользователям «Яндекс.Браузера» для компьютеров после перезапуска. Ээту защиту также включили для смартфонов на базе Android, начиная с версии 20.12.3. Напомним, что на iPhone защита от сторонних трекеров в «Яндекс.Браузере» работает с момента выхода iOS 14.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru