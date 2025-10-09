В законе о поиске экстремизма появятся послабления. Кого освободят от наказания?

Фото freepik
Минцифры России рассматривает возможность уточнения закона о запрете поиска экстремистских материалов в интернете. Речь идет о законодательном определении случаев, которые не подпадают под действие запрета, включая журналистские научные исследования, а также деятельность правоохранительных органов и общественных организаций.
Инициатива следует за обращением главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. В ведомстве подтвердили, что проводят «анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права», чтобы чётче разграничить запрещённые и допустимые формы поиска информации.