В законе о поиске экстремизма появятся послабления. Кого освободят от наказания?

Минцифры России рассматривает возможность уточнения закона о запрете поиска экстремистских материалов в интернете. Речь идет о законодательном определении случаев, которые не подпадают под действие запрета, включая журналистские научные исследования, а также деятельность правоохранительных органов и общественных организаций.

Инициатива следует за Инициатива следует за обращением главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. В ведомстве подтвердили, что проводят «анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права», чтобы чётче разграничить запрещённые и допустимые формы поиска информации.

Закон, вступивший в силу 1 сентября 2025 года, устанавливает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Реклама VPN-сервисов может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей. При этом в Минцифры подчеркивали, что ответственность наступает только при доказанном умысле, а обычное использование интернета не преследуется. О случаях наложения штрафа за поиск запрещённой информации пока неизвестно.