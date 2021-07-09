



На сайтах и в мобильных приложениях появились рекламные объявления о выплатах, которые якобы положены тем, кто прошёл вакцинацию. Так мошенники обкатывают новую схему отъёма денег у граждан РФ.



Вакцины от COVID-19 напрямую не упоминаются в этих объявлениях (поскольку тогда пришлось бы проходить более строгую модерацию в рекламной сети), но очевидно, что речь идёт именно о них. Как правило, в объявлениях рассказано о выплатах 5 тысяч рублей клиентам ВТБ, но могут встречаться другие сумму и другие банки. Такие же объявления могут встречаться в спамерской рассылке по электронной почте, SMS, соцсетям и мессенджерам.



После того как жертва поверит в компенсацию за вкалывание вакцины, для неё оказывается заготовлена старая ловушка. Для получения выплаты нужно указать данные банковской карты, но никакие деньги на неё, само собой, не приходят. Данные утекают к мошенникам, а те либо перепродают их, либо сами опустошают банковский счёт жертвы.







