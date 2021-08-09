



В России набирает популярность новая схема отъёма денег. Как ни удивительно, но она вполне законная, поэтому мошеннической её можно назвать лишь условно, хотя по факту она является именно такой. Жертвами становятся лица, которые допустили утечку своих паспортных данных и, прежде всего, фотографий и сканов паспортов.



Схема работает так: жертва получает на свой счёт в банке некую сумму денег, а через несколько недель ему приходит требование вернуть их с процентами, причём проценты конские — до 3% в день. Если ничего не предпринять через какое-то время будет вынесен судебный приказ или принято судебное решение, и со счёта жертвы будет списан как основной долг, так и проценты за пользование деньгами.



В этой схеме задействованы микрофинансовые организации. Они выдают займы лицам, чьи паспортные данные оказались в мошеннических базах, причём сделка оформляется по всем правилам, в том числе с занесением в кредитную историю.



Эксперты советуют ни в коем случае не тратить деньги, пришедшие неизвестно от кого и за что, и не переводить их на другие счета. Следует обратиться в банк с просьбой вернуть перевод обратно отправителю, а также пойти в полицию и изложить ситуацию, указав, что вы подозреваете, что кто-то задействовал вас в преступной схеме. В дальнейшем это может оградить вас от подозрений и уголовного преследования, если вдруг выяснится, что кто-то таким образом отмывал краденые средства.



Также нужно проверить свою кредитную историю и, если там есть запись о незаконно выданном займе, потребовать удалить её. Возможно, потребуется обратиться в суд с иском о признании недействительным договора займа. А деньги, конечно же, придётся вернуть тому, кто их отправил вам.







