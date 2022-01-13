В ночь с 13 на 14 января хакеры успешно атаковали сайты правительства, госуслуг и нескольких министерств Украины. Они оставили на стартовых страницах заглушку с информацией на нескольких языках.



«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожатся, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в послании.







Судя по тексту, послание составлялось не для взлома сайтов, а для атак на личные компьютеры украинцев. Служба безопасности Украины и киберполиция расследуют произошедшее. Они сообщают, что утечки личных данных жителей Украины не произошло. Кто и с какой целью взломал украинские правительственные сайты, неизвестно, какие-либо хакеры не выдвигали требования.







