Великобритания попыталась шпионить за всеми пользователями iPhone. Не прокатило!



Фото freepik



Великобритания хотела принудить Apple предоставить спецслужбам доступ к данным абсолютно всех iPhone в мире — более полутора миллиардов устройств. Согласно ультиматуму, компания должна была ослабить собственную систему шифрования или столкнуться с гигантскими штрафами в размере 10 миллионов фунтов стерлингов в день и даже тюремными сроками для своих руководителей. Apple во главе с Тимом Куком отказалась подчиниться, а её позицию поддержали другие технологические гиганты, включая Google и Microsoft.

Одного сопротивления со стороны Apple оказалось недостаточно. Решающую роль в этом противостоянии сыграл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он лично вступил в конфликт с британскими властями, используя политическое давление и дипломатические рычаги. Вэнс аргументировал это тем, что создание лазейки для спецслужб создаст уязвимость, которой смогут воспользоваться хакеры и враждебные государства.

В августе 2025 года Великобритания неожиданно отступилась и отозвала свои требования. Это беспрецедентный случай, когда западная демократия отказалась от планов по цифровой слежке под прямым политическим давлением со стороны другого государства. Эксперты называют это исторической победой в защите приватности пользователей по всему миру. Итогом конфликта стало сохранение стойкого шифрования на устройствах Apple. Победа была одержана не в суде, а благодаря политической воле администрации Трампа, которая ясно дала понять, что не позволит иностранным правительствам получать доступ к данным американских граждан.