Руководство Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей последнее обновление политики использования WhatsApp. Если в прошлом пользователи WhatsApp могли не сообщать свой номер телефона Facebook, то в будущем это станет обязательным условием для использования мессенджера. С обновленной политикой нужно согласиться в течение 30 дней, иначе доступ к учетной записи будет приостановлен.
В 2018 году основатель WhatsApp Брайан Эктон в интервью изданию Forbes предсказывал эту опасную ситуацию для пользователей. Тогда он рассказал о причинах своего ухода из компании и процитировал свой твит, в котором порекомендовал людям удалить Facebook: «Я продал конфиденциальность своих пользователей ради выгоды. Я сделал выбор и пошел на компромисс. И теперь мне приходится жить с этим каждый день».
В отличие от WhatsApp, который идет по опасному пути в отношении конфиденциальности данных, основные функции Viber направлены на обеспечение безопасности и приватности данных пользователей. В их число входят:
- Сквозное шифрование по умолчанию бесплатных персональных звонков и чатов. Все просто и ясно: к вашим звонкам и чатам не может получить доступ никто, кроме их участников, даже сам Viber.
- Viber не хранит у себя доставленные сообщения, а резервное копирование отключено по умолчанию: пользователи, которые хотят создавать резервные копии чатов, могут активировать эту функцию, но в других случаях Viber не сохраняет копии сообщений и данные о звонках пользователей.
- Защита экрана: Viber предлагает возможности для обеспечения конфиденциальности, позволяя отправлять самоуничтожающиеся сообщения в чатах, а целые чаты – скрывать и защищать пин-кодом.
- Данные не передаются в Facebook: Viber прекратил все деловые отношения с Facebook еще полгода назад. Никакая пользовательская информация (номера телефонов и личные данные пользователей) не передается и не будет передана Facebook.
«Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом “конфиденциальность”. Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей. Сегодня я особенно горд политикой конфиденциальности Viber и призываю всех, кто считает себя чем-то большим, чем просто данными для продажи, перейти в Viber», — отметил Джамел Агауа, CEO Rakuten. Viber.
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Не всё так просто! Этим мордокгига и пользуется (((