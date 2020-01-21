



Шотландская полиция опубликовала видео, на котором показана работа так называемого «кибер-киоска». Это специальное устройство, с помощью которого можно извлекать данные с любого заблокированного смартфона.



Полиция подключает смартфон к программно-аппаратному комплексу с помощью специального кабеля, и на экране компьютера сразу же появляется панель, позволяющая выбрать тип данных, которые нужно извлечь из памяти устройства. Полицейские подчеркивают, что они получают доступ не ко всем данным на устройстве, лишь к набору релевантных файлов. Извлечение данных возможно только в установленных законом порядке — по решению суда в рамках сбора доказательств при расследовании преступлений.







В полиции Шотландии используется разработка израильской компании Cellebrite. Эта компания продаёт оборудование и программное обеспечение для взлома мобильных устройств в основном государственным органам — полиции, спецслужбам и так далее. Продукты Cellebrite обычно используются правоохранительными органами для получения доступа к содержимому мобильных устройств подозреваемых в совершении преступлений, а также жертв — если они были убиты или покалечены и не могут разблокировать устройство, на котором содержатся улики, способные помочь в расследовании уголовных дел.



Инструмент для взлома смартфонов максимально универсальный. Для ускорения добычи нужных данных нужно указать производителя, а иногда и марку смартфона. Cellebrite утверждает, что взлому поддаются почти любые мобильные устройства, в том числе производства Apple, несмотря на аппаратную защиту в специальном чипе, отвечающем за криптографию.



Известны случаи, когда потерявшие актуальность инструменты Cellebrite выставлялись на продажу на интернет-аукционах по сильно сниженной цене. Вероятно, это оборудование списывалось после закупки нового, но не утилизировалось должным образом, а попадало в руки недобросовестных сотрудников, а от них — к тем, кто занимается перепродажей гаджетов сомнительного происхождения. Программно-аппаратные комплексы Cellebrite продаются открыто и стоят примерно 15 тысяч долларов, а на аукционах вроде Ebay можно приобрести подержанные и устаревшие модели всего за 100 долларов.







