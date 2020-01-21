Шотландская полиция опубликовала видео, на котором показана работа так называемого «кибер-киоска». Это специальное устройство, с помощью которого можно извлекать данные с любого заблокированного смартфона.
Полиция подключает смартфон к программно-аппаратному комплексу с помощью специального кабеля, и на экране компьютера сразу же появляется панель, позволяющая выбрать тип данных, которые нужно извлечь из памяти устройства. Полицейские подчеркивают, что они получают доступ не ко всем данным на устройстве, лишь к набору релевантных файлов. Извлечение данных возможно только в установленных законом порядке — по решению суда в рамках сбора доказательств при расследовании преступлений.
В полиции Шотландии используется разработка израильской компании Cellebrite. Эта компания продаёт оборудование и программное обеспечение для взлома мобильных устройств в основном государственным органам — полиции, спецслужбам и так далее. Продукты Cellebrite обычно используются правоохранительными органами для получения доступа к содержимому мобильных устройств подозреваемых в совершении преступлений, а также жертв — если они были убиты или покалечены и не могут разблокировать устройство, на котором содержатся улики, способные помочь в расследовании уголовных дел.
Инструмент для взлома смартфонов максимально универсальный. Для ускорения добычи нужных данных нужно указать производителя, а иногда и марку смартфона. Cellebrite утверждает, что взлому поддаются почти любые мобильные устройства, в том числе производства Apple, несмотря на аппаратную защиту в специальном чипе, отвечающем за криптографию.
Известны случаи, когда потерявшие актуальность инструменты Cellebrite выставлялись на продажу на интернет-аукционах по сильно сниженной цене. Вероятно, это оборудование списывалось после закупки нового, но не утилизировалось должным образом, а попадало в руки недобросовестных сотрудников, а от них — к тем, кто занимается перепродажей гаджетов сомнительного происхождения. Программно-аппаратные комплексы Cellebrite продаются открыто и стоят примерно 15 тысяч долларов, а на аукционах вроде Ebay можно приобрести подержанные и устаревшие модели всего за 100 долларов.
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«Ломалось» бы «яблоко» — обязательно показали бы именно «яблоко», как демонстрацию силы.
А сяоми сломать — не поле перейти... я утрирую, конечно)
Ключевое слово "обычно" )))
Дайте, плиз, контакты сервиса, который достанет мои данные с моего актуального Apple-девайса на актуальной оси с качественным паролем (а не датой рождения или именем собаки).
Я с ними предметно пообщаюсь, если они это действительно умеют))
Не взломают аккаунт iCloud с фамилией бабушки в роли контрольного вопроса, и не выпаяют модем для отвязки от сервера.
А достанут оффлайн-данные с физически доступного запароленного Apple-девайса.
Дадите?))