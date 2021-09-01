



Хакеры нашли способ использовать видеокарты в своих целях. Графический чип заражается через ПО, после чего вредоносные инструменты становятся абсолютно неуязвимыми. Их не может обнаружить ни один антивирус.



Вредонос сидит в буфере памяти GPU, поэтому абсолютно невидим для систем антивирусного сканирования. В то же время вычислительные мощности видеокарты (а они просто огромные, особенно у некоторых моделей) используются для обеспечения эффективной маскировки и модификации вредоносных модулей в памяти компьютера.



Хакеры доказали возможность применения этого метода на видеокартах Intel, AMD и NVIDIA. В конце августа информация о способе взлома видеочипов и использовании их вычислительных возможностей в хакерских целях была продана неизвестным на одном из даркнет-форумов. Как они будут использовать полученные данные неизвестно, но не стоит исключать, что они займутся изготовлением троянов, которые по своей неуловимости, универсальности и зловредности будут превосходить любые другие компьютерные вирусы, созданные до сих пор.







