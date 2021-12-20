20 декабря в соцсети «ВКонтакте» был взломан официальный паблик «Яндекс Go». Мошенники прибегли к старой схеме и разослали его подписчикам сообщение о возможности выиграть деньги и гаджеты.
Ссылка из рассылки вела на мошеннический сайт. Пользователю сообщалось о выигрыше нескольких тысяч долларов, а для получения приза нужно заплатить комиссию за конвертацию американской валюты в российскую.
Удивительно, но нашлись люди, которые повелись на этот развод, посчитав, что «Яндекс Go» действительно раздаёт деньги всем подряд. Администрация почти моментально вернула себе контроль над пабликом, а сейчас в комментариях под постами появляются жалобы от тех, кто успел лишиться денег из-за взломщиков.
Ранее точно так же взламывали в VK паблики «М.Видео», «Пятёрочки», «Л’Этуаль» и других крупных компаний, схема была та же.
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Ссылка из рассылки вела на мошеннический сайт. Пользователю сообщалось о выигрыше нескольких тысяч долларов, а для получения приза нужно заплатить комиссию за конвертацию американской валюты в российскую.
Удивительно, но нашлись люди, которые повелись на этот развод, посчитав, что «Яндекс Go» действительно раздаёт деньги всем подряд. Администрация почти моментально вернула себе контроль над пабликом, а сейчас в комментариях под постами появляются жалобы от тех, кто успел лишиться денег из-за взломщиков.
Ранее точно так же взламывали в VK паблики «М.Видео», «Пятёрочки», «Л’Этуаль» и других крупных компаний, схема была та же.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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