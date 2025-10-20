Вкусно, модно и опасно: китайский снек с маркетплейсов вызывает отравление у детей

На российских маркетплейсах развернулась массовая продажа опасных китайских снеков «латяо», которые приводят к серьезным отравлениям у детей и подростков. Продукт, представляющий собой кусочки пшеничного или соевого «мяса» в остро-сладком соусе, позиционируется как популярный азиатский деликатес, но его реальное воздействие на организм оказывается крайне тяжёлым.

Проблемы со здоровьем у школьников начинаются практически мгновенно — для возникновения симптомов достаточно съесть всего 1-3 кусочка. У детей наблюдаются острая диарея, сильная тошнота, изжога и боли в животе. Многие пострадавшие не могут прийти в норму по несколько дней, пропуская школьные занятия. Популярность «латяо» в  последние месяцы увеличилась за счёт рилсов и тиктоков.



Медики объясняют такую реакцию составом продукта. «Латяо» содержит критически высокое количество искусственных консервантов, красителей и усилителей вкуса, которые агрессивно раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. Детская пищеварительная система просто не справляется с такой химической нагрузкой. Регулярное употребление этих снеков может привести к развитию хронических заболеваний — гастритов, энтероколитов и других нарушений работы ЖКТ. Особую опасность представляет то, что продукт активно рекламируется в молодежных сообществах и воспринимается подростками как модный и безопасный перекус.

Роспотребнадзор пока не вводил официальный запрет на оборот «латяо», хотя случаи массовых отравлений уже зафиксированы в нескольких регионах страны. Отсутствие оперативной реакции со стороны контролирующих органов вызывает тревогу у педиатров и родителей. Эксперты рекомендуют полностью исключить эти снеки из детского рациона и внимательно изучать состав любых экзотических продуктов, приобретаемых через онлайн-платформы. При первых симптомах отравления необходимо обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

