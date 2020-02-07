Французский регулятор по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на сумму 25 миллионов евро. Такое решение было принято из-за того, что компания не предупредила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iPhone станут медленнее работать.
Apple не будет оспаривать штраф, а в ближайшее время на сайте компании появится соответствующее заявление о ситуации. Расследование было начато 5 января 2018 года прокуратурой Парижа после жалоб пользователей. По словам Apple Insider, в данном случае речь идет об обновлениях 2017 года — iOS 10.2.1 и 11.2.
Эти версии операционных систем замедляли работу смартфонов со старыми аккумуляторами в определенных условиях, например, при пиковых нагрузках или на холоде, упоминается в заявлении DGCCRF. Речь об iPhone 6, SE и 7, владельцы которых были вынуждены приобретать новые устройства или делать замену батареи.
Apple подтвердила замедление работы старых iPhone в декабре 2017 года. Купертиновцы специально замедляли частоту процессоров для защиты смартфонов от внезапных отключений. Такое решение обернулось для компании многочисленными судебными исками, в результате которых пришлось принести публичные извинения и снизить стоимость замены аккумулятора в 2018 году.
Apple не будет оспаривать штраф, а в ближайшее время на сайте компании появится соответствующее заявление о ситуации. Расследование было начато 5 января 2018 года прокуратурой Парижа после жалоб пользователей. По словам Apple Insider, в данном случае речь идет об обновлениях 2017 года — iOS 10.2.1 и 11.2.
Эти версии операционных систем замедляли работу смартфонов со старыми аккумуляторами в определенных условиях, например, при пиковых нагрузках или на холоде, упоминается в заявлении DGCCRF. Речь об iPhone 6, SE и 7, владельцы которых были вынуждены приобретать новые устройства или делать замену батареи.
Apple подтвердила замедление работы старых iPhone в декабре 2017 года. Купертиновцы специально замедляли частоту процессоров для защиты смартфонов от внезапных отключений. Такое решение обернулось для компании многочисленными судебными исками, в результате которых пришлось принести публичные извинения и снизить стоимость замены аккумулятора в 2018 году.
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Хотя, конечно, ситуация паршивая.