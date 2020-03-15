Десятки миллионов граждан Ирана получили на своим мобильные устройства уведомления с предложением установить приложение AC19, якобы предназначенное для диагностики коронавируса COVID-19. Пользователю предлагается ответить в этом приложении всего на несколько вопросов, и на основании этого будто бы определяется, заражён он или нет.

ИБ-специалисты выяснили, что приложение запрашивает номер телефона пользователя и разрешение на постоянное получение данных о его местоположении. Просьба разрешить собирать эти данные написана на английском языке, а не на фарси, поэтому многие жители Ирана могут не понимать, что у них запрашивается. Кроме того, примерно половина смартфонов в Иране работает на старых версиях Android, которые запрашивают разрешение на использование данных о местоположении лишь один раз — во время установки приложения.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опубликовал в твиттере карту, на которой точками обозначено местонахождение около трёх миллионов пользователей приложения AC19. Не исключено, что у властей страны возникнут вопросы к этим гражданам, например, об их поездках в другие страны и контактах с жителями зарубежных государств.



Власти Ирана и ранее пытались установить слежку за гражданами, которые потенциально могут нарушать местные законы. Например, после блокировки Telegram в 2018 году они под именем поставных компаний выпустили приложения Golden Telegram и HotGram, которые установили около 30 человек. Разработчики Telegram заявили, что эти приложения могут быть небезопасны.


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