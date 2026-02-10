Власти начали принимать второй пакет антифрод-законов: лимит банковских карт, реестр всех смартфонов и другие ужесточения

Фото freepikПредложенные инициативы:
Государственная дума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер для борьбы с кибермошенничеством. Законопроект содержит около двадцати инициатив, направленных на повышение безопасности граждан. Ему предстоит пройти ещё два чтения, после чего он будет направлен на одобрение в Совет Федерации и к президенту РФ.
● Восстановление доступа к «Госуслугам» только через доверенные каналы: МФЦ, сайты банков или с помощью биометрии.
● Создание единого реестра IMEI-идентификаторов всех мобильных устройств в России для привязки номера телефона к конкретному аппарату.
● Введение детских SIM-карт, которые можно оформлять и использовать только с разрешения родителей или опекунов.
● Маркировка международных звонков для их визуального выделения.
● Ограничение количества выделяемых абонентских номеров для услуг виртуальных АТС (VIP-номера): не более 10 номеров на одного абонента-физлица.
● Блокировка входящих звонков с иностранных номеров по умолчанию, если абонент заранее не дал на них согласие.
● Закрепление права операторов связи применять меры (включая ИИ) для выявления подозрительных звонков («голосовой антифрод»).
● Обязанность операторов связи передавать в реестр ГИС «Антифрод» данные о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, и приостанавливать по ним трафик.
● Запрет на распространение фишинг-информации (направленной на обман и хищение данных).
● Введение механизмов внесудебной, оперативной блокировки мошеннических (фишинговых) сайтов (ранее это касалось только сайтов, имитирующих банки).
● Создание механизма сообщения о кибермошенничестве через «Госуслуги» для упрощения фиксации и оперативного оповещения банков, операторов и цифровых платформ.
● Обязанность финансовых организаций установить ИНН всех клиентов-физлиц в течение года со дня вступления закона в силу (ожидается, что ИНН станет обязательным реквизитом счета).
● Установление лимита на количество банковских карт: не более 20 платёжных карт на одного человека и не более 5 карт в одном банке.
● Создание Центральным банком РФ единого реестра всех банковских карт в течение года.
Первый пакет антифрод-мер был принят в апреле 2025 года и ещё не начал действовать в полной мере из-за законодательных и технологических недоработок. Он включает в себя около двадцати норм, таких как маркировка звонков от организаций и запрет для банков и некоторых других организаций на общение с клиентами в иностранных мессенджерах. Основные положения второго пакета законов в случае принятия должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.