Власти потребовали от TikTok не быть таким залипательным

Европейская комиссия предъявила требования к TikTok. Регулятор утверждает, что эта соцcеть нарушает европейское законодательство, поскольку его интерфейс построен таким образом, чтобы вызывать привыкание у пользователей, особенно несовершеннолетних.

К нарушающим закон функциям отнесены бесконечная лента и автоматический запуск видео. Также под критику попали персонализированные рекомендации и пуш-уведомления. По мнению комиссии, эти элементы переводят мозг пользователя в «режим автопилота». Постоянное вознаграждение новым контентом стимулирует желание продолжать просмотр. В отчёте указано, что компания неадекватно оценила связанные с этим риски. В частности, она не учла ключевые метрики навязчивого использования приложения, среди них — время, которое подростки проводят в соцсети ночью, и частота запуска приложения. Встроенные в TikTok инструменты родительского контроля названы неэффективными, поскольку они не препятствуют продолжительному использованию приложения.

На данном этапе Еврокомиссия требует от TikTok представить план по устранению выявленных нарушений и изменении архитектуры сервиса. Представленные выводы являются предварительными, расследование ещё не завершено, и к платформе могут быть предъявлены новые требования. Проверка была инициирована в рамках «Закона о цифровых услугах», который устанавливает жёсткие правила для крупных цифровых платформ, работающих в странах Евросоюза.
