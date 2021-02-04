





Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило поправки в закон «О связи». Они предполагают выведение из-под охраны тайны связи информации о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг. Таким образом силовики смогут получить эти данные по запросу без решения суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект документа и пояснительную записку.Замглавы Минцифры Олег Иванов объяснил, что сейчас координаты абонентских устройств являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Несмотря на это, операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую информацию о местоположении пропавших граждан. Иванов отметил, что эти данные не всегда могут быть оперативно переданы для оперативно-разыскной деятельности, а в некоторых случаях счет идет на часы. По словам замглавы Минцифры, законопроект уже направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства.Осенью прошлого года Госдумой в первом чтении был одобрен законопроект, обязывающий операторов без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей. В пояснительной записке к нему говорилось, что ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей, а в розыск объявляют около 60 тыс. человек в год. У 90% пропавших имеется при себе телефон, который остается включенным на протяжении трех дней с момента исчезновения.Представители большой тройки («Билайн», «МТС» и «МегаФон») отказались комментировать законопроект. Эксперты из телекоммуникационных компаний назвали его сырым и требующим доработки с участием операторов.