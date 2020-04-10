«Сервис зарубежный. Поэтому, если уж вы его применяете, пожалуйста, ни в коем случае не указываете персональные данные детей при регистрации. Кроме того, очень важно учителю обеспечить настройку», — заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.