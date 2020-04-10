Zoom

Дистанционный урок по «Основам православной культуры» для школьников калужского лицея был прерван трансляцией порнофильма. Об этом рассказала мать одного из учеников.

По её словам, урок проходил в сервисе для видеоконференций Zoom, на уроке присутствовала вся параллель пятиклассников лицея №36 — около 90 человек. Женщина сообщает: «Посреди урока начинается видео жёсткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью».

Сообщается, что учитель принял меры, после чего был возобновлен урок, но вскоре его снова прервали трансляцией того же порнофильма. С этой проблемой мать ученика обратилась к заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому, который курирует развитие информационного общества в регионе. Он порекомендовал использовать Zoom с осторожностью, так как оно «зарубежное». Помимо этого, чиновник у себя на странице в Facebook опубликовал список настроек безопасности в приложении. От также напомнил о рекомендациях использовать для дистанционного обучения сервисы TrueConf, Mind, «Видеомост», Webinar и Skype.

«Сервис зарубежный. Поэтому, если уж вы его применяете, пожалуйста, ни в коем случае не указываете персональные данные детей при регистрации. Кроме того, очень важно учителю обеспечить настройку», — заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Вице-губернатор пообещал проверить инцидент. По его словам, министерство сейчас выясняет, был ли факт трансляции порно. Напомним, ранее стало известно, что записи тысяч видеоконференций Zoom попали в открытый доступ из-за проблем в системе безопасности сервиса.



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