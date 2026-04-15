Полиции хотят выдать внесудебный доступ к информации о смартфонах жителей РФ

Генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил предусмотреть внесудебный доступ правоохранительных органов к центральной базе идентификаторов мобильных телефонов и смартфонов. Такое заявление он сделал на заседании Совета Федерации. Глава надзорного ведомства отметил, что это значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности — в первую очередь для розыска лиц, скрывшихся от следствия, уклоняющихся от наказания, а также без вести пропавших людей.

Гуцан пояснил, что в современных условиях преступники действуют крайне скрытно и анонимно, поэтому быстрая идентификация мобильного устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения. Это, в свою очередь, поможет раскрывать преступления и привлекать виновных к уголовной ответственности. По словам генпрокурора, такой инструмент значительно повысит эффективность работы оперативных служб.Вместе с тем генпрокурор подчеркнул необходимость соблюдения конституционных прав граждан. Он отметил, что достижение целей по раскрытию преступлений не должно создавать предпосылок для нарушения прав и свобод людей. По мнению Гуцана, реализация этих предложений требует детальной проработки на всех уровнях.