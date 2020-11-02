Девушка со смартфоном

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал в своём телеграм-канале о новых камерах, которые установлены на улицах города. 

Эти камеры будут выявлять автомобилистов, которые во время движения не пристёгнуты ремнями безопасности или используют смартфон. За непристегнутый ремень водителям грозит штраф в размере 1000 рублей, а за разговор по телефону, фотографирование, ведение трансляции, переписку во время движения и т. п. — 1500 рублей.

Работу камер станут контролировать дирекция фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и городское управление ГИБДД. Материал, на основании которого инспектор выносит постановление о штрафе, будет составлять система с искусственным интеллектом. Специальный алгоритм будет сопоставлять нарушение с регистрационным знаком автомобиля, личностью водителя и адресом его регистрации или местом жительства, куда будет отправляться квитанция на оплату штрафа.



Эти камеры начали устанавливать в Москве с февраля 2020 года, но за выявляемые ими нарушения до сих пор никого не штрафовали, поскольку система работала в тестовом режиме. В ноябре штрафы уже будут начислять, а оспорить их можно в судебном порядке.



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