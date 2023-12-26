Раскрыта новая схема мошенников: воровство под видом подарков от Wildberries

Накануне Нового года мошенники запустили новую схему развода. Она распространяется в мессенджерах силами самих обманутых.В личном или групповом чате пользователю приходит ссылка от его знакомого на сайт, где якобы проводится розыгрыш подарков от Wildberries. Чтобы приступить к выбору подарка, нужно разослать ссылку на этот сайт ещё в несколько чатов.Далее пользователю сообщают, что он выиграл дорогостоящий подарок, а для его получения нужно заплатить всего 1 рубль. Жертве предлагается ввести данные банковской карты, а дальше возможны два варианта: эти данные попадут к мошенникам в открытом виде (и они смогут совершать покупки в интернете за чужой счёт) или с карты будет списана крупная сумма (совсем не та, что обозначена).В любом случае вернуть деньги будет затруднительно, ведь мошенники почти моментально обналичивают их и заводят новый счёт, зарегистрированный на подставное лицо, с которого нечего взять. Схема работает безотказно на людях, которые верят в новогодние чудеса, то есть её жертвой может стать кто угодно.