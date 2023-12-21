Вот это актёры! Мошенники устраивают театральные представления по видеосвязи

Александр
Фото: Unsplash


Baza рассказала о довольно необычном случае мошенничества. Всё началось банально, но переросло в мини-спектакль с одним актёром для одного зрителя.

60-летнему Михаилу Фёдоровичу позвонил по телефону человек, представившийся сотрудником службы безопасности Центробанка, и заявил, что принадлежащий мужчине банковский счёт находится в опасности, поэтому необходимо перевести хранящиеся там деньги на защищённый счёт, иначе их похитят. Затем он перезвонил по видеосвязи, а для большей убедительности переоделся в форму и сел в кресло на фоне российского флага и портрета Путина.

Это подействовало на жертву магическим образом. Мужчина испугался за свои деньги: сначала он снял 150 тысяч с дебетовой карты, а затем обналичил ещё 90 тысяч с кредитки и перевёл их мошенникам на два продиктованных счёта. Спустя несколько дней к нему пришло понимание, что его изощрённо обокрали, и он пошёл жаловаться в полицию.
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