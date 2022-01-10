



Президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал о случае, который произошёл с его знакомым. Мужчина любит испытывать на себе новые технологии, но недавно пожалел об этом.





«Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — 3 тысячи рублей. Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать свое лицо из этой системы и кому оно еще досталось».

«Если логин, пароль, имя, фамилию, паспорт и адрес проживания можно сменить, то сменить лицо, отпечатки пальцев и радужку глаза, форму ушей и голос практически невозможно. Это значит, что мы сводим человека в одну точку. К этой единственной биометрии. Как ее будут использовать — не понятно. То, что утечки данных будут, совершенно очевидно, потому что храниться они будут в единой базе».

Менее продвинутые люди, не зарегистрировавшиеся в Face Pay, не рискуют быть оштрафованы автоматизированной системой за появление в общественных местах без макси. Но их могут оштрафовать полицейские.Глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская считает, что биометрические данные, собранные системой Face ID, могут использоваться строго с заявленной целью, то есть для индентификации лица при проезде в общественном транспорте для упрощенной оплаты. Использовать их для того, чтобы выписывать штраф, по мнению Касперской, нельзя, поскольку это нарушает нормы законодательства о персональных данных. Она также выразила обеспокоенность тем, что у граждан нет контроля за тем, как хранятся и используются их биометрические данные, и неизвестно, к каким последствиям может привести их утечка.





