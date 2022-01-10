Президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал о случае, который произошёл с его знакомым. Мужчина любит испытывать на себе новые технологии, но недавно пожалел об этом.
«Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — 3 тысячи рублей. Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать свое лицо из этой системы и кому оно еще досталось».
Менее продвинутые люди, не зарегистрировавшиеся в Face Pay, не рискуют быть оштрафованы автоматизированной системой за появление в общественных местах без макси. Но их могут оштрафовать полицейские.
Глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская считает, что биометрические данные, собранные системой Face ID, могут использоваться строго с заявленной целью, то есть для индентификации лица при проезде в общественном транспорте для упрощенной оплаты. Использовать их для того, чтобы выписывать штраф, по мнению Касперской, нельзя, поскольку это нарушает нормы законодательства о персональных данных. Она также выразила обеспокоенность тем, что у граждан нет контроля за тем, как хранятся и используются их биометрические данные, и неизвестно, к каким последствиям может привести их утечка.
«Если логин, пароль, имя, фамилию, паспорт и адрес проживания можно сменить, то сменить лицо, отпечатки пальцев и радужку глаза, форму ушей и голос практически невозможно. Это значит, что мы сводим человека в одну точку. К этой единственной биометрии. Как ее будут использовать — не понятно. То, что утечки данных будут, совершенно очевидно, потому что храниться они будут в единой базе».
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За всеми смотрит око Саурона.