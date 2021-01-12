На прошлой неделе произошло беспрецедентное событие в отношений американского интернета с бывшим президентом Дональдом Трампом. Крупные платформы, такие как Facebook и Twitter, которые годами закрывали глаза на преследования и прямые угрозы со стороны Трампа, заблокировали его аккаунты. После этого Apple и Google удалили из своих магазинов приложение социальной сети Parler, куда переместились сторонники Трампа. Позднее Amazon отказалась обслуживать сервера компании и сейчас доступ к соцсети отсутствует.
Эксперты уже назвали этот прецедент актом цензуры и переходом к одностороннему контролю над распространением информации. Редактор издания Daily Wire Бен Шапиро (Ben Shapiro) утверждает, что «большие технологии способны полностью стереть вас».
Издание The Verge полагает, что есть реальные причины для беспокойства по поводу мощности социальных платформ, таких как Facebook, и особенно поставщиков инфраструктуры, среди которых Amazon. На сайте назвали ситуацию «отчаянным ответом на безвыходную ситуацию». Автор Рассел Брэндом считает, что подобный прецедент на фоне тревожных событий в стране вполне оправданный.
Напомним, в результате штурма Капитолия сторонниками Трампа погибло шесть человек. Участники протестов были задержаны, но не все. Бывший президент США запланировал митинг в Аламо, штат Техас.
The Verge сравнивает блокировку аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook с объявлением 15-дневного чрезвычайного положения в стране. По словам издания, это ситуация, которая потребовала решительных действий, как со стороны платформ, так и со стороны правоохранительных органов.
Во всех этих событиях есть обратная сторона, создающая плохой прецедент. Платформы всегда оставляли за собой право пресекать выступления, представляющие непосредственный риск насилия, применяя их к политическим деятелям в зарубежных странах. Тем не менее свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Не бывает идеально реализованных запретов, поэтому действия платформ должны быть максимально прозрачными. После случая с блокировкой учетных записей Трампа и приложения Parler должна появится комплексная система модерации с инструментами апелляции, которые позволят оспаривать решения.
А кто будет наблюдать за наблюдателями? Действия в отношении Parler стали довольно жестокими для IT-сообщества. Другими словами, Apple, Google и Amazon в одночасье просто уничтожили компанию, стерли её с цифрового поля. Власть этих технологических гигантов, которые регулярно мелькают в антимонопольных разбирательствах, над цифровой жизнью пользователей должна вызывать намного больше опасений, чем социальная платформа для свободных высказываний.
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Это свободная страна, хотят пишут и комментируют , хотят нет.
Все культурно без оскорблений.
Демократично уничтожили.
Диктатура в граде на холме?)
Вы что?
Ян не переживет))))
СМИ сделали президента не того, кого выбрали ;(