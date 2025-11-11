Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы

Александр

Фото freepik

В Кирове зафиксирован один из крупнейших случаев мошенничества за последнее время — 59-летняя жительница города перевела преступникам 7,14 млн рублей, поверив в историю об утечке персональных данных и возможном финансировании терроризма. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Инцидент начался с сообщения в мессенджере от пользователя, представившегося начальником женщины. Злоумышленник сообщил о произошедшей на предприятии утечке персональных данных и предупредил, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Вскоре женщине действительно позвонил человек, представившийся сотрудником этого ведомства, и сообщил шокирующую информацию — якобы с её счёта кто-то пытался перевести деньги «террористу, помогающему ВСУ».

Для «защиты средств» женщину подключили к третьему мошеннику, назвавшемуся консультантом Центробанка. Тот убедил её взять крупный кредит и приобрести новый телефон с SIM-картой для «безопасного общения». По указанию злоумышленников она установила специальное приложение «для перевода денег на безопасный счёт в Центробанке», через которое перечислила все свои сбережения и кредитные средства — общая сумма составила 7,14 млн рублей.

После перевода денег вся переписка с собеседниками исчезла, что было вполне ожидаемо. Потерпевшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведётся розыск преступников.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Мошенники из детского сада: раскрыта схема с обманом через легенду об утечке данных
В России перестали работать Telegram и WhatsApp
WhatsApp ударил мошенников по самому больному месту

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+161
Basy
Тут блин свои 100 тыс переводишь супруге, и банк блокирует карту. Как вообще проходят переводы на такие суммы?)))
Сегодня в 17:16
#
Volnorez Uraganov
+125
Volnorez Uraganov Basy
Вот именно , как это так выходит что потерпевшие миллионы переводят влегкую, тут себе на другую карту несколько тысяч перевести не всегда получается,
Сегодня в 17:22
#
kardigan
+4238
kardigan Basy
Они в доле. Что тут не понятного.
В банках свои крысы сидят.
Сегодня в 17:40
#
tellurian
+2691
tellurian
Опять Киров 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
час назад в 19:10
#