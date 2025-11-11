Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы



В Кирове зафиксирован один из крупнейших случаев мошенничества за последнее время — 59-летняя жительница города перевела преступникам 7,14 млн рублей, поверив в историю об утечке персональных данных и возможном финансировании терроризма. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент начался с сообщения в мессенджере от пользователя, представившегося начальником женщины. Злоумышленник сообщил о произошедшей на предприятии утечке персональных данных и предупредил, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Вскоре женщине действительно позвонил человек, представившийся сотрудником этого ведомства, и сообщил шокирующую информацию — якобы с её счёта кто-то пытался перевести деньги «террористу, помогающему ВСУ».Для «защиты средств» женщину подключили к третьему мошеннику, назвавшемуся консультантом Центробанка. Тот убедил её взять крупный кредит и приобрести новый телефон с SIM-картой для «безопасного общения». По указанию злоумышленников она установила специальное приложение «для перевода денег на безопасный счёт в Центробанке», через которое перечислила все свои сбережения и кредитные средства — общая сумма составила 7,14 млн рублей.После перевода денег вся переписка с собеседниками исчезла, что было вполне ожидаемо. Потерпевшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведётся розыск преступников.