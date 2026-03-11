Вскрыта схема продажи автомобилей с фальшивыми документами через автосалоны

Житель Красноярского края взыскал с автосалона около 14 миллионов рублей неустойки за продажу автомобиля с поддельным паспортом транспортного средства. В 2022 году мужчина приобрёл Toyota Voxy за 950 тысяч рублей, однако вскоре после постановки на учёт сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию из-за фальшивого ПТС. В ходе разбирательства выяснилось , что случай не единичный — от аналогичной схемы пострадали сотни граждан в разных регионах страны.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Мошенники действовали следующим образом: они похитили на таможне несколько сотен оригинальных бланков ПТС серий УУ и УХ, а затем вносили в них данные вымышленных первых владельцев и ввозили в Россию автомобили — преимущественно микроавтобусы Toyota Voxy и Toyota Vellfire — под видом запчастей. За пять тысяч рублей находились номинальные собственники, на которых оформляли машины с указанием 2021 или 2022 года, после чего транспорт передавали в салоны по агентским договорам.Автосалоны позиционировали себя как агенты физических лиц-продавцов, получая комиссию около 20 тысяч рублей с каждой машины. Когда подделка ПТС вскрылась, пострадавшие покупатели (в основном из Красноярского края, Хакасии и Алтайского края) начали обращаться в салоны, однако там их отправляли к номинальным владельцам.Юрист Оксана Яковлева, к которой обратились восемь пострадавших, подала иски напрямую к автосалонам. Суды признали салоны конечными продавцами, расторгли договоры купли-продажи и взыскали стоимость машин, компенсацию и штрафы.Только в Красноярске правоохранительные органы возбудили 16 уголовных дел по факту продажи машин с поддельными ПТС.