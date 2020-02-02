Министр внутренних дел США подписал приказ о временном запрете полетов беспилотников китайского производства. Это решение вызвало возмущение со стороны лидера рынка дронов DJI.



В официальном приказе упоминается призыв к временному прекращению эксплуатации беспилотных систем в случаях не связанных с чрезвычайными ситуациями, это необходимо для того, чтобы обеспечить кибербезопасность и сохранить технологии внутреннего производства.





«В определенных ситуациях информация, собранная с помощью беспилотников может быть полезна для иностранных организаций и правительств», — говорится в приказе.



В заявлении для прессы, представитель Кэрол Данко пояснила, что приказ распространяется только на «не чрезвычайные ситуации», во всех остальных случаях правительственные беспилотники будут использоваться для борьбы с лесными пожарами, поиска и спасения, оказания помощи при стихийных бедствиях.



DJI выступала против этого приказа с самого начала. Компания выпустила официальное заявление, в котором говорится, что власти США ненадлежащим образом относятся к стране происхождения их технологий, как к лакмусовой бумажке для определения производительности, безопасности и надежности.





«Безопасность наших продуктов, разработанных специально для Министерства внутренних дел и других государственных учреждений США, была независимо проверена и подтверждена американскими консультантами по кибербезопасности, а также федеральными агентствами», — говорится в заявлении DJI.



DJI обвиняет власти США в использовании кибербезопасности в качестве предлога для подавления конкуренции и предоставления американским производителям беспилотников возможности догнать доминирующие положение китайской компании на рынке.



На данный момент не известно, как долго этот «временный» запрет будет оставаться в силе. Для его отмены потребуется новый приказ министра внутренних дел.





