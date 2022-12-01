+84
Втыкать HDMI-кабель в работающее устройство очень опасно. Вот что может случиться
Александр Кузнецов —
Пользователь Pikabu с ником voisin рассказал о неприятном инциденте, который случился, когда он перетыкал HDMI-кабель из одного устройства в другое. Его горький пример — урок всем нам.
voisin пишет, что купил смарт-приставку для телевизора в дополнение к приставке Wink от Ростелекома, а поскольку HDMI-кабель был всего один, он периодически втыкал его то в одно устройство, то в другое. Не отключая ни их, ни телевизор, что и стало роковой ошибкой.
Однажды в процессе такого переключения одна из микросхем на системной плате телевизора взорвалась. Вероятно, она не выдержала резкого скачка тока, который возник из-за исчезновения (или наоборот, появления) нагрузки. Примечательно, что телевизор работает, но показывает только эфирные каналы и контент из приложений для смарт-ТВ, а подать на него сигнал через HDMI теперь невозможно.
voisin пока не ремонтировал свой телевизор, но нагуглил, что подобное случалось и с другими. Теперь он твёрдо уяснил: «нельзя перетыкать HDMI шнуры в устройства подключённые в сеть, необходимо полностью обесточить все устройства и только после этого производить подключение».
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- «Сбер» перестанет работать в Chrome, Edge, Safari и всех других иностранных браузерах
- Wildberries не даст вам удалить карту — деньги всё равно продолжат списываться
- Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме
- Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех