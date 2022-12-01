HDMI Происшествия

Втыкать HDMI-кабель в работающее устройство очень опасно. Вот что может случиться

Александр


Пользователь Pikabu с ником voisin рассказал о неприятном инциденте, который случился, когда он перетыкал HDMI-кабель из одного устройства в другое. Его горький пример — урок всем нам.

voisin пишет, что купил смарт-приставку для телевизора в дополнение к приставке Wink от Ростелекома, а поскольку HDMI-кабель был всего один, он периодически втыкал его то в одно устройство, то в другое. Не отключая ни их, ни телевизор, что и стало роковой ошибкой.

Однажды в процессе такого переключения одна из микросхем на системной плате телевизора взорвалась. Вероятно, она не выдержала резкого скачка тока, который возник из-за исчезновения (или наоборот, появления) нагрузки. Примечательно, что телевизор работает, но показывает только эфирные каналы и контент из приложений для смарт-ТВ, а подать на него сигнал через HDMI теперь невозможно.

voisin пока не ремонтировал свой телевизор, но нагуглил, что подобное случалось и с другими. Теперь он твёрдо уяснил: «нельзя перетыкать HDMI шнуры в устройства подключённые в сеть, необходимо полностью обесточить все устройства и только после этого производить подключение».
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Комментарии

+84
acinatnas
А ещё нельзя сувать пальцы в розетку. Совсем нечего писать ((
44 минуты назад
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Михаил
+1
Михаил
Приставку от РТ можно и тюльпанами было к телеку подрубить, не только по hgmi
41 минуту назад
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0
Makc H
Автор даже признался, что фото взял из интернета))))
А потом и вообще ему это приснилось, сказки прям смешные
29 минут назад
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