



На одном из хакерских форумов появилась крупнейшая в мире коллекция логинов и паролей. В текстовом массиве объёмом около 100 ГБ скомпилировано более 8,4 миллиарда записей, в основном взятых из старых утечек.



Точное количество уникальных записей — 8 459 060 239 штук. Компиляция названа RockYou2021, это отсылка к утечке RockYou, случившейся в 2009 году, когда в открытом доступе оказалось 32 миллиона пар логин/пароль.



Считается, что интернетом во всём мире пользуется примерно 4,7 миллиарда человек, из чего следует, что в этой компиляции содержатся логины и пароли большинства пользователей сети, а у некоторых даже не по разу.



Такие компиляции пополняются всякий раз, когда какой-нибудь ресурс допустит утечку, и данные будут выложены в открытый доступ или выкуплены кем-нибудь, кто в дальнейшем поделится ими с общественностью. Взлома в разное время подвергались даже крупнейшие сервисы, например «ВКонтакте», Facebook и Dropbox. Иногда базы выкупают не хакеры, а сервисы, специализирующиеся на информационной безопасности, чтобы оповестить пользователей об очередной утечке и сообщить, что их данные были скомпрометированы.



База RockYou2021 не продаётся, а доступна всем желающим бесплатно. Данные из неё уже загружены в некоторые сервисы по проверке утекших данных, например, на сайт Have I Been Pwned. Указав свой email, вы можете узнать, какой именно ресурс допустил утечку ваших данных, и после этого сможете поменять пароль на этом сервисе и других сайтах, где для входа используются те же данные.







