Выпущена хакерская утилита для вечной активации Windows и Office





Хакерская команда Massgrave выпустила утилиту MAS (Microsoft Activation Scripts), с помощью которой можно активировать различный софт Microsoft. В отличие от других подобных инструментов, как заявляют разработчики, активация осуществляется навсегда, её невозможно отозвать.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides