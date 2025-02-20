Выпущена хакерская утилита для вечной активации Windows и Office

Хакерская команда Massgrave выпустила утилиту MAS (Microsoft Activation Scripts), с помощью которой можно активировать различный софт Microsoft. В отличие от других подобных инструментов, как заявляют разработчики, активация осуществляется навсегда, её невозможно отозвать.
MAS также продлевает срок поддержки Windows 10, который истекает в октябре 2025 года. Активированная этой утилитой ОС продолжит получать обновления даже после этой платы, хотя они будут распространяться только по каналам для корпоративных пользователей, платящих за такие апдейты.
Примечательно, что исходный код MAS выложен на GitHub, а эта площадка принадлежит компании Microsoft. Она имеет возможность в любой момент заблокировать этот проект на своём сайте, но пока этого не произошло.
Известно, что в последние годы Microsoft очень лояльно относится к несанкционированной активации своих продуктов пользователями. Бывали даже случаи, когда сотрудники техподдержки компании помогали клиентам активировать ПО с использованием хакерских инструментов, когда официальные способы не срабатывали.