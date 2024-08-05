Выявлен вирус, нацеленный только на жителей РФ





«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, атакующий устройства на базе Android. Он получил название LianSpy, а его особенность заключается в том, что он нацелен исключительно на россиян.





«LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. При этом атакующих не интересует финансовая информация жертв. Функциональность зловреда включает сбор и передачу атакующим списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков, списка установленных приложений. Троянец способен записывать экран смартфона при открытии определенных приложений, преимущественно мессенджеров», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Активация вируса не требует каких-либо действий со стороны пользователя. Достаточно лишь установить заражённое приложение, после чего LianSpy начинает получать команды от удалённого сервера и вести слежку за пользователям, передавая собранную информацию злоумышленникам.LianSpy распространяется через сторонние маркеты в приложениях, замаскированных под полезные утилиты. Слежка за пользователем осуществляется незаметно, поскольку вирус способен деактивировать встроенные в Android механизмы защиты и скрывать уведомления и индикаторы включённого микрофона и камеры. Специалисты «Лаборатории Касперского» полагают, что LianSpy впервые появился ещё в середине 2021 года, но лишь в 2024 году заражение этим вирусом обрело массовый характер. Кто стоит за ним, неизвестно.

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