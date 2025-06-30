Выявлена новая мошенническая схема блокировки iPhone

Александр


МВД России предупредило о мошеннической схеме, нацеленной на владельцев техники Apple. Злоумышленники под предлогом помощи в установке недоступных или эксклюзивных приложений обманывают пользователей.

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Суть обмана заключается в том, что потенциальную жертву убеждают выполнить на своем устройстве (iPhone или iPad) вход в чужую учётную запись Apple. Мошенники маскируют это под необходимый шаг для получения желаемого приложения или доступа к особым функциям.

После того как пользователь вводит данные для входа в учётную запись, контролируемую злоумышленниками, его устройство немедленно блокируется с помощью приложения «Локатор». Устройство становится полностью неработоспособным без пароля от этой чужой учётной записи, а его, само собой, жертве не предоставляют.

Заблокировав технику, преступники выходят на связь с жертвой и начинают вымогать деньги за разблокировку. Требуемая сумма может быть значительной, а возврат доступа к своим данным и устройству не гарантирован даже после оплаты.
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Комментарии

Yuri Konst
+71
Yuri Konst
Нашли золотую жилу)
54 минуты назад
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