Western Digital представила платформу безопасности ArmorLock, которая меняет подход к защите информации. Она призвана решить различные проблемы с безопасностью, возникающие при развертывании хранилищ, в которых уделяется особое внимание к высокопроизводительной обработке больших объемов данных и сохранности особо ценной информации в таких важных отраслях нашей жизни как: финансы, госуправление, здравоохранение, корпоративные информационные технологии, юриспруденция, СМИ и конечно же развлечения. Поскольку актуальность вопросов сохранности данных будет только возрастать, Western Digital планирует внедрять платформу и в другие собственные решения для хранения информации.
Первым продуктом, оборудованным этой новейшей технологией, стал SSD-накопитель G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock, разработанный в качестве простого в использовании и высокопроизводительного решения для хранения данных, обеспечивающего высокий уровень безопасности и предназначенного для профессионалов отрасли медиа и развлечений.
В отличие от систем шифрования на основе пароля, чье вмешательство тормозит рабочий процесс и мешает поддержанию бесперебойного доступа к цифровым активам, платформа безопасности ArmorLock обеспечивает высокий уровень охраны данных, позволяющий владельцу контента контролировать, кто и как получает к нему доступ. В NVMe SSD-накопителях с шифрованием ArmorLock эта технология работает просто, надежно и быстро.
Western Digital недавно объявила о переводе в open source Sweet B — высокопроизводительной корневой криптографической библиотеки, лежащей в основе платформы безопасности ArmorLock. Она разработана для обеспечения нового уровня безопасности и надежности с помощью криптографии на эллиптических кривых. В репозитории на GitHub можно найти документацию, полный тестовый комплект и результаты независимого аудита, проведенного исследовательской фирмой в области безопасности Trail of Bits.
Ключевые характеристики платформы безопасности ArmorLock:
- технологии производства, создающий в каждом устройстве доверенную основу и цифровой сертификат подлинности;
- простые обновление прошивки, напрямую через приложение ArmorLock;
- Проверенный исследователями в области безопасности основной модуль криптографии с открытым исходным кодом;
- Возможность установки программ управления в собственной «песочнице» для компьютеров и смартфонов — через собственные магазины приложений;
- использование беспроводных и проводных соединений с автоматической настройкой параметров сертификата безопасности;
- Беспарольная аутентификация, технология обмена ключами безопасности, обеспечивающие шифрование хранилища с биометрической аутентификацией через аппаратные модули безопасности;
- управление не разглашаемыми ключами шифрования, которое защищает вашу конфиденциальность даже в случае утери или кражи устройства ArmorLock.
Обеспечивая скорость чтения и записи до 1000 Мбайт/с через USB-порт SuperSpeed 10 Гбит/с, NVMe SSD-накопители с шифрованием ArmorLock задают новый стандарт для продуктов с быстрым шифрованием, предлагая решение, в котором одновременно реализованы простота использования и безопасность с не разглашаемыми ключами следующего поколения. С помощью приложения ArmorLock пользователи могут дистанционно разблокировать устройство с помощью телефона, используя распознавание лиц, по отпечатку пальца или с помощью код-пароля от самого телефона, а значит потерянный пароль больше не станет причиной срыва сроков сдачи проекта. SSD-накопитель обеспечивает шифрование, не нарушая при этом рабочих процессов, ведь для совместной работы теперь не нужно вводить PIN-код к диску.
Мобильные и десктопные приложения ArmorLock дают возможность сетевым администраторам конфигурировать и управлять большим количеством дисков и множеством пользователей, контролируя их права доступа. Уровень безопасности нового поколения, реализованный в устройствах ArmorLock, дает рабочим группам возможность авторизовать удаленных пользователей до начала совместного использования дисков, используя мессенджеры и сервисы электронной почты. Такая функциональность особенно важна при одновременной работе над проектом нескольких команд и необходимости гарантировать безопасность контента при его перевозке между локациями.
Другие ключевые характеристики NVMe SSD-накопителей с шифрованием ArmorLock и приложения ArmorLock:
- простая настройка и разблокировка с помощью установленного на ваш смартфон приложения ArmorLock;
- 256-битное аппаратное шифрование высокой криптостойкости AES-XTS;
- безопасное удаление и переформатирование дисков под вашу любимую файловую систему за один шаг;
- показ последнего известного местоположения диска на карте;
- постоянное поддержание должного уровня безопасности благодаря обновлениям на месте эксплуатации, улучшения, новые функции;
- сверхвысокая долговечность благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP67, защите от падения с высоты до 3 метров и сопротивления на сжатие до 453,59 кг.
О ценах и доступности в России производитель обещал сообщить позднее.
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