На прошлой неделе WhatsApp начал информировать пользователей о новых условиях обслуживания и политики конфиденциальности приложения. В их рамках, чтобы продолжить использовать мессенджер, нужно согласиться на передачу большого количества данных в Facebook.
По словам WhatsApp, новые условия необходимы для более тесной интеграции в экосистему сервисов Facebook, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт. Новая политика конфиденциальности подверглась критике со стороны пользователей и конкурентов, среди которых Telegram и Viber. В стороне не остался даже Илон Маск, он в своем твиттере порекомендовал перейти на мессенджер Signal.
На фоне этих событий WhatsApp в своих официальных сообществах опубликовал пояснения для новых условий. В них говорится, что обновление политики использования мессенджера не повлияет на конфиденциальность.
В ответах на часто задаваемые вопросы разъясняется, что WhasApp и Facebook не могут просмотреть вашу переписку или прослушать ваши звонки. Также упоминается, что мессенджер не хранит журналы звонков и сообщений, не делится списками контактов с Facebook, а содержимое групп доступно только их участников. Помимо этого представители мессенджера напомнили, что можно использовать исчезающие сообщения и загружать свои данные.
По словам WhatsApp, обновленная политика включает изменения, касающиеся обмена сообщениями с компаниями и брендами в мессенджере, а также содержит прозрачную информацию о том, как они собирают и используют данные. Это необходимо для новых торговых функций, с помощью которых компании смогут предлагать свои товары в WhatsApp, а также вы сможете увидеть рекламное сообщение в Facebook с кнопкой для связи в мессенджере.
Стоит отметить, что после введения обновленных условий использования WhatsApp резко выросла популярность других мессенджеров. Павел Дуров рассказал, что у Telegram сейчас 500 миллионов активных пользователей, за последние 72 часа к сервису присоединилось 25 миллионов человек. По его словам, люди больше не хотят быть заложниками технологических монополистов, а Telegram станет убежищем для тех, кто ищет безопасную платформу.
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По словам WhatsApp, новые условия необходимы для более тесной интеграции в экосистему сервисов Facebook, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт. Новая политика конфиденциальности подверглась критике со стороны пользователей и конкурентов, среди которых Telegram и Viber. В стороне не остался даже Илон Маск, он в своем твиттере порекомендовал перейти на мессенджер Signal.
На фоне этих событий WhatsApp в своих официальных сообществах опубликовал пояснения для новых условий. В них говорится, что обновление политики использования мессенджера не повлияет на конфиденциальность.
В ответах на часто задаваемые вопросы разъясняется, что WhasApp и Facebook не могут просмотреть вашу переписку или прослушать ваши звонки. Также упоминается, что мессенджер не хранит журналы звонков и сообщений, не делится списками контактов с Facebook, а содержимое групп доступно только их участников. Помимо этого представители мессенджера напомнили, что можно использовать исчезающие сообщения и загружать свои данные.
По словам WhatsApp, обновленная политика включает изменения, касающиеся обмена сообщениями с компаниями и брендами в мессенджере, а также содержит прозрачную информацию о том, как они собирают и используют данные. Это необходимо для новых торговых функций, с помощью которых компании смогут предлагать свои товары в WhatsApp, а также вы сможете увидеть рекламное сообщение в Facebook с кнопкой для связи в мессенджере.
Стоит отметить, что после введения обновленных условий использования WhatsApp резко выросла популярность других мессенджеров. Павел Дуров рассказал, что у Telegram сейчас 500 миллионов активных пользователей, за последние 72 часа к сервису присоединилось 25 миллионов человек. По его словам, люди больше не хотят быть заложниками технологических монополистов, а Telegram станет убежищем для тех, кто ищет безопасную платформу.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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Все это миф.
Стоит с кем-то поговорить о любой теме когда устройство рядом, как начинаются показы рекламы или звонков по этой теме.
Скажите это закону Яровой😖