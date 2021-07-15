



Instagram объявил о планах по усилении защищённости аккаунтов. В этом деле ему поможет WhatsApp. Что вполне логично, ведь Instagram и WhatsApp принадлежат одному владельцу — Facebook.



Как указано в блоге Instagram, в скором времени в Instagram появятся новые способы защиты учётной записи, в том числе двухфакторная аутентификация, периодические запросы на обновление контактной информации и возможность смотреть историю недавней активности.



Пользователи Instagram уже могут настроить двухфакторную аутентификацию с применением телефона, когда вход в аккаунт нужно подтверждать кодом, пришедшим в SMS-сообщении. С той же целью можно использовать сервис Google Authenticator, а в скором времени подтверждать свою личность при входе в учётную запись можно будет с помощью WhatsApp. Таким образом мессенджер WhatsApp поможет пользователям защищать свои аккаунты от хакеров, занимающихся взломами, и прочих недоброжелателей, которые могут сильно навредить (например, получить доступ к приватным фотографиям и видео или выложить нежелательный контент).







