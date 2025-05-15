Wildberries придумал новую хитрость, как поиметь с покупателей больше денег





Маркетплейс Wildberries запустил тестирование новой платной опции — «Приоритетный заказ». За 39 рублей покупатель может ускорить внутреннюю обработку заказа: товары быстрее передаются на этапы сборки и подготовки к отправке. Это позволяет сократить время на логистику внутри склада, однако, как подчёркивает компания, итоговый срок доставки всё равно зависит от расстояния и работы транспортных служб. Услуга пока доступна ограниченному кругу клиентов, а её массовый запуск будет зависеть от результатов теста. Такая опция может быть особенно востребована в периоды высокого спроса, например, перед праздниками, когда заказы накапливаются. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как работает «Приоритетный заказ» и кому он выгоден? При активации услуги заказ перемещается в начало очереди на этапах комплектации и упаковки. Это экономит несколько часов, а иногда и дней, особенно при заказах из регионов с перегруженными складами. Однако ключевое ограничение остаётся: процесс доставки до конечного пункта выдачи или адресата не ускоряется. Таким образом, сервис полезен тем, кто хочет максимально сократить «ожидание» товара на ранних этапах, но не гарантирует ускоренную доставку. Wildberries также изучает спрос на подобные платные функции, чтобы оптимизировать логистические процессы и увеличить доходность за счёт дополнительных услуг.Ранее, в марте 2025 года, Wildberries анонсировал сервис WB Track, позволяющий перенаправлять посылки между пунктами выдачи. На старте услуга доступна в 100 московских точках, но в случае успеха её планируют расширить. Стоимость и сроки пересылки зависят от расстояния между ПВЗ, веса и габаритов посылки. Например, отправка небольшой коробки в пределах Москвы может занять 1–2 дня, а между городами — до 5 дней. Это решение упрощает жизнь покупателям, которые ошиблись с выбором пункта выдачи или хотят получить заказ в более удобном месте без отмены покупки.