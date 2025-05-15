Wildberries придумал новую хитрость, как поиметь с покупателей больше денег

Маркетплейс Wildberries запустил тестирование новой платной опции — «Приоритетный заказ». За 39 рублей покупатель может ускорить внутреннюю обработку заказа: товары быстрее передаются на этапы сборки и подготовки к отправке. Это позволяет сократить время на логистику внутри склада, однако, как подчёркивает компания, итоговый срок доставки всё равно зависит от расстояния и работы транспортных служб. Услуга пока доступна ограниченному кругу клиентов, а её массовый запуск будет зависеть от результатов теста. Такая опция может быть особенно востребована в периоды высокого спроса, например, перед праздниками, когда заказы накапливаются.
Ранее, в марте 2025 года, Wildberries анонсировал сервис WB Track, позволяющий перенаправлять посылки между пунктами выдачи. На старте услуга доступна в 100 московских точках, но в случае успеха её планируют расширить. Стоимость и сроки пересылки зависят от расстояния между ПВЗ, веса и габаритов посылки. Например, отправка небольшой коробки в пределах Москвы может занять 1–2 дня, а между городами — до 5 дней. Это решение упрощает жизнь покупателям, которые ошиблись с выбором пункта выдачи или хотят получить заказ в более удобном месте без отмены покупки.