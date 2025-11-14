Windows больше нельзя активировать самым популярным пиратским методом

Фото freepik
Корпорация Microsoft в ноябрьском обновлении безопасности устранила уязвимость, которую массово использовали для нелегальной активации Windows 10 и 11. Речь идет о методе KMS38, позволявшем активировать операционную систему без интернета на период до 2038 года.
Процесс блокировки KMS38 занял у Microsoft почти два года: в январе 2024 года в сборке 26040 файл gatherosstate.exe удалили с установочных носителей, а в октябре 2025 года в обновлении KB5067036 полностью отключили функциональность GatherOSstate. Ноябрьское обновление KB5068861 окончательно заблокировало возможность использования KMS38.
Разработчики MASSGRAVE полностью отказались от KMS38 в своей последней версии скриптов 3.8. Пользователям рекомендуют перейти на другие методы:
- HWID (Hardware ID) — активация через идентификатор оборудования
- TSforge — другой метод обхода защиты
Оба этих способа пока остаются работоспособными, однако эксперты предполагают, что Microsoft продолжит усиливать защиту от нелегальной активации своих продуктов.