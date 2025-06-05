«Яндекс», Facebook* и Instagram* изощрённо следят за пользователями смартфонов





Специалисты по информационной безопасности Специалисты по информационной безопасности обнаружили очень странное поведение приложений Meta* и «Яндекса» на Android-смартфонах. Они незаметно слушают открытые порты и без разрешения пользователя передают разработчикам собранную информацию. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Facebook*, Instagram*, «Яндекс Браузер» и «Яндекс Карты» следят за пользователями Android через лазейку в системе. Эти приложения в фоне «прослушивают» внутренние каналы смартфона (localhost-порты), а сайты с трекерами (Meta Pixel* и «Яндекс Метрика») отправляют на удалённые серверы данные браузера. Это позволяет связать ваши действия в интернете с личностью, даже если вы чистите куки или используете режим инкогнито.Когда вы заходите на сайт с трекером Meta Pixel* или «Яндекс Метрика», скрипт незаметно отправляет в ваш телефон данные. Приложения Meta* и «Яндекса» ловят эти данные через специальные порты (12580-12585 у Meta*, 29009-30103 у «Яндекса»). Так они узнают, кто вы: Meta* использует логины из Facebook* и Instagram*, а «Яндекс» — рекламный идентификатор Android.Инструменты слежки успешно обходят защиту. Не помогает очистка кэша, режим инкогнито или сброс рекламного идентификатора. Кроме того, злоумышленники могут перехватить ваши данные через эти же порты методом man-in-the-middle.Chrome, Firefox и DuckDuckGo выпустили обновления, блокирующие эти порты, а Brave изначально защищён — он блокирует запросы к localhost. После разоблачения Meta* временно прекратила сбор данных этим методом.Если у вас Android-смартфон, в целях безопасности обновите браузер или установите и используйте Brave. Удалите ненужные приложения Meta и «Яндекса», чтобы они не следили за вами в фоне.* Meta (владеет Instagram и Facebook) признана в России экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена