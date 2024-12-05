«Яндекс» хитро заманивает оформить подписку «Плюс». На каждом шагу ловушки и мелкий обман

Один из пикабушников рассказал, что ему пришло предложение от «Яндекса» оформить подписку «Плюс» бесплатно на два месяца. Его это заинтересовало, он перешёл по ссылке, а там его ждало несколько сюрпризов, от которых у него сложилось впечатление, что его пытаются обмануть.
Скриншот: Пикабу
Пикабушнику не была нужна подписка «Покупки с Пакетом от X5», но отказ от её подключения на начальном этапе почему-то не предусмотрен. Он попытался отключить её уже после оформления подписки, нашёл нужную страницу, и после нескольких шагов, на которых «Яндекс» предпринимал попытки удержать его, появилась кнопка «Отменить опцию». Но она оказалась некликабельной, нажатия на неё ни к чему приводили.
Скриншот: Пикабу
Пикабушник также заметил, что «Яндекс» обманул его по мелочи — обещал два месяца бесплатной подписки «Плюс», а дал 60 дней, что чуть меньше обещанного. Сейчас он раздумывает над тем, чтобы пожаловаться в Роспотребнадзор на навязывание услуг и обман. Видимо, он не знает, что сейчас действует мораторий на такие проверки (чем, вероятно, и пользуется «Яндекс»). Пользователь отмечает, что и не думал ни о какой подписке, «Яндекс» сам появился с предложением подключить её бесплатно, а затем начал навязывать дополнительную подписку, от которой невозможно отказаться ни на этапе оформления, ни даже после подключения.