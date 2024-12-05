«Яндекс» хитро заманивает оформить подписку «Плюс». На каждом шагу ловушки и мелкий обман





Один из пикабушников Один из пикабушников рассказал , что ему пришло предложение от «Яндекса» оформить подписку «Плюс» бесплатно на два месяца. Его это заинтересовало, он перешёл по ссылке, а там его ждало несколько сюрпризов, от которых у него сложилось впечатление, что его пытаются обмануть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На странице оформления было указано, что он подключает две подписки — «Яндекс Плюс» (2 месяца бесплатно, а далее 399 рублей в месяц) и «Покупки с Пакетом от X5» (30 дней бесплатно, далее 200 рублей в месяц). Там же содержалась информация о следующем списании — 200 рублей 2 января, а о списании 399 рублей спустя два месяца умалчивалось. «Яндекс» обещал, что при оформлении спишется 0 рублей, но это оказалось не так. Карта пикабушника была пустой, подписка не подключилась, а когда он пополнил её и попробовал ещё раз, списалось 18 рублей (хотя эта сумма моментально вернулась).Пикабушнику не была нужна подписка «Покупки с Пакетом от X5», но отказ от её подключения на начальном этапе почему-то не предусмотрен. Он попытался отключить её уже после оформления подписки, нашёл нужную страницу, и после нескольких шагов, на которых «Яндекс» предпринимал попытки удержать его, появилась кнопка «Отменить опцию». Но она оказалась некликабельной, нажатия на неё ни к чему приводили.Пикабушник также заметил, что «Яндекс» обманул его по мелочи — обещал два месяца бесплатной подписки «Плюс», а дал 60 дней, что чуть меньше обещанного. Сейчас он раздумывает над тем, чтобы пожаловаться в Роспотребнадзор на навязывание услуг и обман. Видимо, он не знает, что сейчас действует мораторий на такие проверки (чем, вероятно, и пользуется «Яндекс»). Пользователь отмечает, что и не думал ни о какой подписке, «Яндекс» сам появился с предложением подключить её бесплатно, а затем начал навязывать дополнительную подписку, от которой невозможно отказаться ни на этапе оформления, ни даже после подключения.