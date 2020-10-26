«Яндекс» впервые опубликовал «отчёт о прозрачности», в котором содержатся сведения о поступивших и удовлетворённых запросах на выдачу конфиденциальной информации пользователей.
В первой половине 2020 года «Яндекс» получил более 15,3 тысячи запросов от МВД, ФСБ и других правоохранительных органов и спецслужб. 12,9 тысячи из них были удовлетворены (84% от общего числа), а по оставшимся «Яндекс» отказался предоставлять информацию.
Полномочия запрашивать данные у российских компаний предоставлены некоторым государственным органам в рамках оперативно-розыскной деятельности, в том числе Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел, Следственному комитету, прокуратуре, Федеральной антимонопольной службе, Федеральной таможенной службе и судам. Такая возможность предусмотрена нормами федеральных законов «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».
«Яндекс» не уточняет количество запросов от конкретных госорганов, но сообщает, что в основном они касались раскрытия информации из «Яндекс.Почты», а также «Яндекс.Паспорта», где может содержаться личная информация, платёжные данные и сведения об IP-адресах, с которых пользователь заходил в приложения и на сайты «Яндекса». Таких запросов было 8,8 тысячи, из них 7,7 тысячи удовлетворено.
Для получения доступа к почте пользователя госорганам требуется решение суда, разрешающее ограничить для определённого лица конституционное право на тайну переписки. В 2019 году в российские суды поступило 514,7 тысячи запросов на ограничение тайны переписки и телефонных переговоров, из них 514,1 тысячи удовлетворены.
«Яндекс» также выдавал госорганам сведения о пользователях сервиса «Яндекс.Такси» — таких запросов в первом полугодии было 5,2 тысячи, 4,1 тысячи из них удовлетворены. По словам главы пресс-службы «Яндекса» Ильи Грабовского, каждый запрос индивидуален, иногда госорганам нужно узнать номер автомобиля или данные водителя, а иногда их интересуют маршруты пользователя (например, для того, чтобы узнать, где он живёт). Иногда в «Яндекс» присылают запросы на водителей, которые попали в ДТП и покинули место аварии.
Публикация подобных отчётов — обычная практика для американских IT-компаний, вроде Google, Facebook и Twitter. Российские компании обычно не раскрывают количество поступивших к ним запросов от госорганов и объём удовлетворённых и отклонённых запросов. В «Яндексе» подчёркивают, что компания обязана раскрывать данные о своих пользователях по закону, но предоставляет информацию только в том случае, если запрос пришёл по официальному каналу и соответствует всем формальным требованиям.
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