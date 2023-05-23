«Яндекс Такси» рассказало, сколько поездок заканчиваются авариями

Сервис «Яндекс Такси» впервые публично рассказал о политике безопасности. Отчёт стал частью сериала «Антология технологий Яндекс Такси».По словам представителей «Яндекс Такси» (со ссылкой на исследование компании «Деловые решения и технологии»), без происшествий проходят 99,990009% поездок. В 2022 году доля вызовов, которые завершились дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, снизилась на 11%. Это 0,00066% от всех поездок, а одно ДТП, в котором калечатся или погибают люди, случается приблизительно на один миллион километров пути.В 2022 году IT-специалисты запустили несколько алгоритмов, которые повышают безопасность пользования сервисом. Один из этих алгоритмов анализирует, насколько сложен каждый маршрут, его протяженность, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Это помогает подбирать наиболее опытного водителя из находящихся рядом. Другой алгоритм фиксирует аномалии в поездке — например, резкую остановку без видимых причин или отклонение от маршрута, особенно в ночное время. Сигнал об этом получает служба поддержки «Яндекс Такси», которая связывается с участниками поездки, чтобы выяснить детали и убедиться, что водитель и пассажиры в безопасности.