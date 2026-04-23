Юристы предупредили: просить деньги в соцсетях очень опасно. Вот что может случиться

В российских соцсетях набирает популярность тренд, в котором люди просят перевести по 50–200 рублей на крупную цель — закрытие ипотеки, лечение или погашение долгов. Ролики с обращениями вроде «если 16 тысяч человек внесут по 100 рублей, я закрою ипотеку» собирают миллионы просмотров. У таких сборов уже есть успешные примеры, однако юристы предупреждают: участие в них или тем более запуск могут обернуться блокировкой счетов и даже уголовным преследованием. Причина — действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Банки обязаны отслеживать подозрительные операции, и резкий поток мелких переводов от разных людей на одну карту попадает под этот критерий. Служба финансового мониторинга может расценить такую активность как дропперство или обналичивание средств, после чего счёт владельца заблокируют. Председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов подтверждает: банки сейчас активно блокируют карты при подозрительных операциях. Так, житель Барнаула лишился доступа к счёту после того, как за три дня получил 727 переводов на сумму почти 3 миллиона рублей — система сочла это нетипичным поведением.Вторая и более серьёзная опасность — уголовная ответственность. Собирающий деньги не может знать, кто именно и с какой целью переводит средства. Если выяснится, что среди отправителей был человек, связанный с запрещённой организацией (внесённой в список экстремистов или террористов), владелец счёта рискует быть признанным соучастником в такой деятельности. По российскому законодательству, ему будет грозить лишение свободы на срок до 8 лет. Важный нюанс: под действие закона попадают переводы любых сумм — даже одной копейки будет достаточно.Если вы хотите помочь человеку в сложной ситуации, юристы рекомендуют делать это только через официальные благотворительные фонды с прозрачной отчётностью либо адресно — вещами, продуктами или услугами. Тем, кто оказался в трудном финансовом положении, стоит обращаться к финансовым управляющим, юристам или в антикризисные центры, а не искать помощи через сборы в соцсетях. Если же вам необходимо организовать коллективный платёж (например, на подарок коллеге или совместную поездку), пользуйтесь легальными инструментами банков: в приложениях банков обычно есть функция создания сбора с понятным назначением платежа — это защитит вас от блокировки.