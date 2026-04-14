За эту безобидную наклейку с маркетплейса можно сесть на 4 года

Покупка наклеек или заглушек, закрывающих светодиодный индикатор на смарт-очках со встроенной камерой, может обернуться уголовным делом. Такие аксессуары, которые продаются на маркетплейсах, позволяют вести скрытую съёмку, что приравнивается к использованию спецсредств для негласного получения информации. Это подпадает под статью 138.1 Уголовного кодекса РФ, наказание по которой — штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.Особенность смарт-очков, например Ray-Ban Stories, в том, что изначально они оборудованы светодиодом, который загорается во время записи. Это сделано для того, чтобы окружающие знали о процессе съёмки, а само устройство не считалось шпионским. Наклейка скрывает этот индикатор, превращая очки в инструмент для скрытого наблюдения, что переводит их в категорию запрещённых средств.

Законодательство в этой сфере крайне строго. В российском правовом поле уже были прецеденты, когда уголовные дела возбуждались за приобретение GPS-трекеров и видеонянь, которые формально подпадали под определение шпионской техники, хотя и не использовались с такой целью.Покупка наклейки для камеры смарт-очков, особенно у зарубежных продавцов, может быть расценена как незаконное приобретение спецсредства. Ответственность за покупку подобных товаров наступает вне зависимости от наличия умысла. Простое наличие заглушки на гаджете может стать поводом для проверки со стороны правоохранительных органов. Последствия могут быть очень серьёзными. Даже если суд не назначит реальный срок, уголовное преследование грозит судимостью, что отразится на биографии и возможности трудоустройства. Кроме того, скрытая съёмка без согласия человека является нарушением неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ) и грозит дополнительным штрафом или сроком.