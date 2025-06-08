За нелегальную продажу SIM-карт будут сажать в тюрьму

Александр



В России готовится беспрецедентное ужесточение правил игры для операторов связи и продавцов SIM-карт, которое может изменить рынок. За каждую «лишнюю» симку теперь придется платить по полной программе.

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Пакет антифрод-поправок, проходящий межведомственное согласование, вводит весомые санкции. Операторов будут штрафовать до 500 000 рублей за целый ряд нарушений: передачу недостоверных данных об абонентах, превышение лимитов на выдачу номеров, продажу SIM-карт в ненадлежащих местах (не в салонах связи или уполномоченных точках) или непередачу данных в систему мониторинга. Но главный удар — уголовная ответственность с лишением свободы до 1 года за повторные нарушения продажи симок иностранцам, если это привело к ущербу от 5 млн рублей. Цель властей — перекрыть кислород телефонным мошенникам, лишив их доступа к анонимным SIM-картам, которые являются их основным инструментом. 

Операторов обяжут в реальном времени блокировать звонки с номеров, признанных подозрительными единой системой противодействия мошенничеству. Более того, при подозрении на использование номера в мошеннических целях оператор будет обязан немедленно прекратить услуги связи для этого абонента. Все записи разговоров с признаками противоправных действий и данные «подозрительных» номеров должны автоматически передаваться в эту систему. Заблокированному абоненту будут предоставлять инструкцию, как оспорить решение.

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Комментарии

0
сантехник
Хрен знает что из этого выйдет
Вчера в 22:09
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Вася Вотафаков
+6268
Вася Вотафаков
В эпоху высоких технологий и развития искусственного интеллекта мы продолжаем изобретать велосипед. Да просто пустите весь тел траффик через Яндекс спам и всё. Мне даже не доходят все эти звонки. Все блочится на автомате.
Вчера в 23:09
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Вася Вотафаков
+6268
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Либо на уровне каждого оператора пусть это будет включено на автомате. Ведь у всех есть спам фильтры. Причем бесплатные.
Вчера в 23:11
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+74
arnikrock
Большой Брат 🚨не спит. Россию атакует. Россия победит🍷
Вчера в 23:28
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