За нелегальную продажу SIM-карт будут сажать в тюрьму





В России готовится беспрецедентное ужесточение правил игры для операторов связи и продавцов SIM-карт, которое может изменить рынок. За каждую «лишнюю» симку теперь придется платить по полной программе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пакет антифрод-поправок, проходящий межведомственное согласование, вводит весомые санкции. Операторов будут штрафовать до 500 000 рублей за целый ряд нарушений: передачу недостоверных данных об абонентах, превышение лимитов на выдачу номеров, продажу SIM-карт в ненадлежащих местах (не в салонах связи или уполномоченных точках) или непередачу данных в систему мониторинга. Но главный удар — уголовная ответственность с лишением свободы до 1 года за повторные нарушения продажи симок иностранцам, если это привело к ущербу от 5 млн рублей. Цель властей — перекрыть кислород телефонным мошенникам, лишив их доступа к анонимным SIM-картам, которые являются их основным инструментом.Операторов обяжут в реальном времени блокировать звонки с номеров, признанных подозрительными единой системой противодействия мошенничеству. Более того, при подозрении на использование номера в мошеннических целях оператор будет обязан немедленно прекратить услуги связи для этого абонента. Все записи разговоров с признаками противоправных действий и данные «подозрительных» номеров должны автоматически передаваться в эту систему. Заблокированному абоненту будут предоставлять инструкцию, как оспорить решение.