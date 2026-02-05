Top.Mail.Ru

За соцсетями российских школьников начнут пристально следить

В российских школах появилась новая практика, связанная с онлайн-активностью учащихся. Эксперимент по мониторингу соцсетей учеников начался в Татарстане. Инициатива предполагает отслеживание публикуемого подростками контента. Поводом для её запуска стала серия инцидентов в образовательных учреждениях по всей стране.

Администрация нескольких школ в регионе обратилась к родителям с просьбой предоставить информацию об аккаунтах их детей (ссылки на страницы в социальных сетях и номера телефонов). Доступ к этой информации получат только классные руководители и сотрудники специального центра,  который занимается мониторингом деструктивных материалов в интернете. Администрация учебных заведений также будет иметь возможность просмотра данных.



Инициаторы проекта называют мониторинг активности детей в соцсетях профилактической мерой, которая призвана предотвращать чрезвычайные происшествия в школах. За последние дни в России зафиксировано несколько подобных инцидентов, часть из них имела тяжёлые последствия для здоровья пострадавших. Один случай произошёл в Уфе, другой — в Воронеже, ещё два инцидента зарегистрировали в Красноярском крае. В 2025 году по стране было отмечено двенадцать аналогичных происшествий.


